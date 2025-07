Unbekannter verschafft sich Zutritt zu Wohnung und flüchtet ohne Beute

GROSSOSTHEIM, OT RINGHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG – Ein bislang unbekannter Täter hat sich am Donnerstagvormittag Zugang in ein Haus einer Seniorin verschafft. Der Tatverdächtige flüchtete ohne Beute. Die Polizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Gegen 10:50 Uhr klingelte ein Mann an der Haustür eines Einfamilienhauses am Ostring. Die 92-jährige Hausbewohnerin öffnete daraufhin die H. Der Mann begrüßte die Dame und sah sich einen am Boden liegenden Teppich genauer an. Unvermittelt setzte der Unbekannte zu einem Sprint an und lief alle Räumlichkeiten des Erdgeschosses ab. Die Hausbewohnerin forderte den Mann lautstark auf das Haus zu verlassen, was der Mann auch tat. Den derzeitigen Erkenntnissen nach ohne Beute.

Der Unbekannte Mann kann wie folgt beschrieben werden:

Circa 50 Jahre alt

Circa 170 cm groß

Pakistanisches Erscheinungsbild

Keine Schneidezähne in der oberen Zahnreihe

Kurze Haare

Die Aschaffenburger Polizei hat die Ermittlungen zur Identität des Mannes aufgenommen und bittet Personen, die Hinweise geben können, sich unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.