Unbekannter versucht gewaltsam einen Automaten zu öffnen – Automat hält aber stand
NIEDERWERRN, LKR. SCHWEINFURT – In der Nacht von Montag auf Dienstag hat ein unbekannter Täter versucht, einen Snack-Automaten in der Hainleinstraße in Niederwerrn aufzubrechen. Trotz massiver Gewalteinwirkung, bei der er unter anderem einen Kanaldeckel gegen die Scheibe warf, konnte er den Automaten nicht öffnen. Es entstand ein Sachschaden von über 1.000 Euro. Die Polizei Schweinfurt ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.
Der Vorfall ereignete sich zwischen 22:00 Uhr am Montag und 5:30 Uhr am Dienstagmorgen. Nachdem der Versuch, den Automaten aufzuhebeln, fehlschlug, warf der Täter einen Kanaldeckel gegen die Scheibe, die dadurch zerbrach. Da sich die Tür dennoch nicht öffnen ließ, trat er schließlich gegen diese. Entwendet wurde nichts.
Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollen sich unter der Telefonnummer 09721/202-0 bei der Polizei Schweinfurt melden.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!