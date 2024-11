Unbekannter versucht in Kellerabteile einzubrechen

SCHWEINFURT – Anna-Weichsel-Straße. Zwischen dem 29.10.2024 um 18:00 Uhr und dem 02.11.2024 um 11:45 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter, in Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in der Anna-Weichsel-Straße in Schweinfurt einzubrechen.

Der Täter versuchte, insgesamt drei Türen im Anwesen aufzuhebeln. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro.

Für alle ungeklärten Fälle bittet die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Rufnummer 09721/202-0 um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.



