Unbekannter versucht mehrere Fahrzeuge zu öffnen

WIESTHAL – In der Nacht vom 12.02.2025, gegen 02:38 Uhr, versuchte eine bislang unbekannte Person, in WIESTHAL – Am Bahnhof, mehrere Fahrzeuge zu öffnen. Der Unbekannte zog hierbei an den Fahrzeuggriffen. Da die Fahrzeuge abgeschlossen waren, gelangte er nicht in den Fahrzeuginnenraum. Dementsprechend entstand kein Beuteschaden.

Durch die Polizei in LOHR wurden entsprechende Ermittlungen wegen des versuchten Diebstahls aufgenommen und mehrere Spuren gesichert.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09352/874130 oder per E-Mail an pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de bei der Polizei in LOHR zu melden.