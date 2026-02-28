Auto IU

Unbekannter wütet auf Werkstattgelände – über 50.000 Euro Sachschaden

28. Februar 2026Letztes Update 28. Februar 2026
Symbolbild: 2fly4
KITZINGEN IM LANDKREIS KITZINGEN – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat ein bislang unbekannter Täter auf dem Gelände einer Kfz-Werkstatt und eines Autohauses in der Straße „Am Dreistock“ massiven Sachschaden angerichtet. Neben der Zerstörung zahlreicher Fahrzeuge entwendete der Unbekannte zudem gezielt Fahrzeugteile, bevor er unerkannt flüchten konnte.

Der Vorfall ereignete sich gegen 00:15 Uhr, als sich der Täter Zutritt zum Grundstück der Werkstatt verschaffte. Dort zerkratzte er mutwillig mehrere Autos und schlug Seiten- sowie Heckscheiben ein. Fachmännisch montierte er zudem vier Räder eines Mercedes ab und baute das Steuergerät eines VW aus. Während der Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich liegt, wird der angerichtete Sachschaden an den Fahrzeugen auf enorme 50.000 Euro geschätzt.

Zusätzlich suchte der Unbekannte ein benachbartes Autohaus auf, wo er versuchte, drei Fahrzeuge der Marke Ford gewaltsam zu öffnen. Dabei hinterließ er einen weiteren Sachschaden von etwa 8.000 Euro. Die Polizei Kitzingen hat die Ermittlungen übernommen und wertet derzeit Spuren aus, um den Täter, der sich längere Zeit auf dem Gelände aufgehalten haben muss, zu identifizieren.

Die Beamten setzen bei der Aufklärung auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wenn du in der Nacht zum Donnerstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich „Am Dreistock“ beobachtet hast, melde dich bitte bei der Polizeiinspektion Kitzingen unter der Telefonnummer 09321/141-0

