Unbekannter zerkratzt parkenden PKW und verursacht damit 3.000 Euro Schaden

WÜRZBURG – In der Innenstadt kam es zwischen Freitagmorgen, etwa 10:00 Uhr, und Montagnachmittag, etwa 15:00 Uhr, zu einer Sachbeschädigung an einem blauen VW T-Roc, der in der Rosengasse abgestellt war.

Die 61-jährige Halterin des Fahrzeugs entdeckte an der linken Fahrzeugseite einen rund 50 cm langen Kratzer im Lack. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde der Schaden vermutlich mit einem spitzen Gegenstand mutwillig verursacht. Der Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 3.000 Euro.

Die Polizei Würzburg-Stadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise auf den Täter geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.