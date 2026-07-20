Unbekanntes Fahrzeug beschädigt Miniguards auf der A7 – Polizei sucht Zeugen

OBERTHULBA, LKR. BAD KISSINGEN – Ein bislang unbekanntes Fahrzeug hat am frühen Samstagmorgen mehrere Miniguards auf der Autobahn A7 beschädigt. Ein weiterer Pkw fuhr über Trümmerteile und wurde dabei am Unterboden beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Unfall ereignete sich gegen 02.45 Uhr zwischen den Anschlussstellen Hammelburg und Bad Kissingen/Oberthulba in Fahrtrichtung Kassel. Nach bisherigen Erkenntnissen überfuhr das unbekannte Fahrzeug mehrere Miniguards und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.

Ein nachfolgender Pkw fuhr über die auf der Fahrbahn liegenden Trümmerteile und erlitt dadurch Schäden am Unterboden.

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Hinweise zum Unfallhergang oder zum bislang unbekannten Fahrzeug nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck unter der Telefonnummer 09722/9444-0 entgegen.