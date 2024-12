Unberechtigter Waffenkauf – 27-Jähriger löst Großeinsatz der Würzburger Polizei aus

WÜRZBURG – Am Dienstagabend löste der unrechtmäßige Kauf einer scharfen Schusswaffe und dazugehöriger Munition durch einen 27-Jährigen einen umfangreichen Polizeieinsatz aus, der bis in die Morgenstunden andauerte. Dank intensiver Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen konnte der Verdächtige am Mittwochmorgen widerstandslos festgenommen werden.

Ein Würzburger Waffenhändler hatte am Dienstagabend die Polizei informiert, dass er vermutlich eine Schusswaffe an eine unberechtigte Person verkauft habe. Obwohl der Käufer gültige waffenrechtliche Dokumente vorgelegt hatte, stellte sich nach einer Überprüfung heraus, dass diese gefälscht waren. Der Käufer, ein 27-jähriger obdachloser Mann, verfügte über keinerlei waffenrechtliche Erlaubnisse. Da Hinweise darauf vorlagen, dass die Waffe möglicherweise für Straftaten eingesetzt werden könnte, leitete die Polizei umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein.

Die Ermittlungen konzentrierten sich auf das persönliche Umfeld des Verdächtigen sowie mögliche Aufenthaltsorte in Würzburg. Neben zahlreichen Einsatzkräften waren auch zivile Streifen sowie Unterstützungseinheiten aus Schweinfurt beteiligt. Gegen 04:30 Uhr wurde der Mann schließlich in der Veitshöchheimer Straße lokalisiert und bis zum Bahnhofsplatz observiert. Um 05:00 Uhr erfolgte die vorläufige Festnahme durch das Unterstützungskommando der Bayerischen Bereitschaftspolizei. Die dabei sichergestellte Pistole sowie 9-mm-Munition wurden als Beweismittel beschlagnahmt.

Die beiden Hunde des Festgenommenen wurden von einem Hundeführer der Polizei in Obhut genommen und vorübergehend bei der Bundespolizei untergebracht. Die genauen Hintergründe des Waffenkaufs sind noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt.