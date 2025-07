Unblaublich: Mit Fahrrad auf Fußgänger losgegangen – Gibt es Zeugen in Ochsenfurt?

OCHSENFURT – Am Mittwochvormittag gegen 09:30 Uhr kam es in der Hauptstraße von Ochsenfurt zu einem ungewöhnlichen Angriff durch einen bislang unbekannten Radfahrer. Ein 72-jähriger Mann und eine 70-jährige Frau waren zu Fuß in Richtung Oberes Tor unterwegs, als ihnen der Radfahrer entgegenkam und den Mann streifte.

Nach dem Zusammenstoß hielt der Radfahrer an, hob sein Fahrrad und schlug damit auf den Senior ein. Der 72-Jährige konnte den Angriff mit den Händen abwehren, erlitt dabei jedoch leichte Verletzungen. Ohne weitere Worte setzte der unbekannte Täter im Anschluss seine Fahrt fort.

Der Angreifer wird als etwa 25 bis 30 Jahre alt beschrieben, etwa 180 cm groß, schlank, mit dunklen Haaren. Er trug ein kurzes schwarzes T-Shirt und eine kurze schwarze Hose.

Die Polizei bittet dringend um Hinweise: Zeugen, die Angaben zum Vorfall oder zum Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09331/8741-0 mit der Polizeiinspektion Ochsenfurt in Verbindung zu setzen.