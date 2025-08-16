Und noch einer wills werden: Holger Laschka geht ebenfalls als OB-Kandidat ins Rennen

SCHWEINFURT – In einer Aufstellungsversammlung am 13. August 2025 hat der Kreisverband Schweinfurt von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Holger Laschka einstimmig als Kandidaten für die bevorstehende Oberbürgermeisterwahl nominiert.

Die Entscheidung, überhaupt an der Wahl teilzunehmen, fiel ebenfalls einstimmig, um die Anliegen der Partei besser sichtbar zu machen. Holger Laschka war bereits bei der Wahl 2020 angetreten und hatte über 15 Prozent der Stimmen erhalten.