Und schon wieder ein Geschlechtsteilherzeiger, aber mit schnellem Fahndungserfolg der Polizei
VEITSHÖCHHEIM – In Veitshöchheim wurde am Freitagmittag eine junge Frau Opfer einer exhibitionistischen Handlung. Ein Mann entblößte unvermittelt sein Glied, bevor er zu Fuß flüchtete. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei einen 36-Jährigen als Tatverdächtigen ermitteln.
Der Vorfall ereignete sich in der Helen-Keller-Straße. Nachdem der Täter zu Fuß geflüchtet war, leitete die Polizei umgehend eine Fahndung ein. Mithilfe der Personenbeschreibung konnte der Tatverdächtige schnell angetroffen und identifiziert werden.
Dem Mann wurde ein Platzverweis für den Bereich ausgesprochen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen einer exhibitionistischen Handlung.
