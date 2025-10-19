Auto IU
Und wieder ein LKW-Fahrer, der es zu eilig hat: 130 km/h
WALDASCHAFF – Am Freitagvormittag, gegen 10:15 Uhr, wurde der Polizei ein Sattelzug auf der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt gemeldet, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Das Fahrzeug konnte auf dem Parkplatz Mainhausen kontrolliert werden.
Die Beamten stellten bei der Kontrolle mehrere Geschwindigkeitsüberschreitungen fest, darunter eine gemessene Höchstgeschwindigkeit des LKW von 130 km/h. Den 45-jährigen deutschen Fahrer erwartet nun eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige durch die zuständige Bußgeldbehörde.
