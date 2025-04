Unerlaubt Altöl entsorgt – Auswirkungen auf den Schiffsverkehr

SCHWEINFURT / HÖLLENTAL – Verbotenerweise hat ein Mann am Mittwoch Altöl in der Kanalisation entsorgt. Das Öl kontaminierte den Main, was zu dem Einsatz der Feuerwehr und Beeinträchtigung für die Schifffahrt führte. Beamte der Schweinfurter Polizei haben den Verursacher ermittelt. Den Mann hat sich nun in einem Strafverfahren zu verantworten.

Am Mittwoch hat ein Anwohner Altöl in die Kanalisation gegossen. Aufgefallen ist das, da gewisse Mengen der Flüssigkeit in den Main gelaufen sind und sich dort Ölschlieren auf der Wasseroberfläche gebildet haben. Die Schweinfurter Feuerwehr ist mit über zwei Dutzend Einsatzkräften ausgerückt und hat den kontaminierten Bereich aufwendig reinigen müssen. Für die Dauer der Reinigung war die Schifffahrt nur eingeschränkt möglich. Ab 11:00 Uhr war der Main wieder freigegeben.

Beamte der Schweinfurter Wasserschutzpolizei waren vor Ort und haben die Ermittlungen zu der Umweltverschmutzung aufgenommen. Die Beamten haben den Verursacher noch am selben Tag ermittelt und ein Strafverfahren eingeleitet. Der Mann hat sich nun wegen des unerlaubten Umgangs mit Abfällen zu verantworten.