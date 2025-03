Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort – 5.000 Euro Schaden in Rottendorf – Zeugen gesucht

ROTTENDORF – Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Bereits am Donnerstag zwischen 18:00 und 18:30 Uhr parkte ein Ortsbewohner seinen weißen BMW auf dem Parkplatz des EDEKA in der Kitzinger Straße. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden an der rechten Fahrzeugfront fest.

Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich mit einem PKW samt Anhänger, das geparkte Auto und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Die Polizei Würzburg-Land bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 0931/457-1630 oder per E-Mail an pp-ufr.wuerzburg-land.pi@polizei.bayern.de.