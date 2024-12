Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort – Gibt es Zeugen in Theilheim?

THEILHEIM / Lkr. Würzburg – Am Sonntag, gegen 16:10 Uhr, kam es in der Siedlungsstraße in Theilheim zu einem Verkehrsunfall. Im Rahmen eines Parkvorganges touchierte ein weißer PKW der Marke Renault einen schwarzen PKW der Marke Jeep.

Hierbei waren beide PKW-Fahrer vor Ort. Nach dem Zusammenstoß verständigten sich diese kurzzeitig, jedoch entfernte sich der Renault-Fahrer ohne Einsicht und ohne die erforderlichen Angaben zu machen vom Unfallort. Es wird deshalb wegen eines Vergehens des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Der Schaden am Fahrzeug des Geschädigten wird auf ca. 600 Euro geschätzt.

Nach Angaben des Unfallgeschädigten befanden sich zur Unfallzeit mehrere Unfallzeugen in der Nähe, die die Örtlichkeit vor Eintreffen der Polizeistreifenbesatzung verließen und deren Personalien bislang nicht bekannt sind. Diese werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Würzburg-Land in Verbindung zu setzen.

Im o. g. Fall bittet die Polizei Würzburg-Land um Zeugenhinweise unter Tel. 0931/457-1630 oder Email: pp-ufr.wuerzburg-land.pi@polizei.bayern.de