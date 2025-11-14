Unerwarteter Spurwechsel zwingt Linienbus zur Vollbremsung – Mehrere Fahrgäste verletzt

SCHWEINFURT / STADTGEBIET – Am Mittwochmorgen kam es in der Danzigerstraße zu einem Verkehrsunfall in dessen Verlauf mehrere Fahrgäste eines Linienbusses leicht verletzt wurden. Der Unfallverursacher entfernte sich zunächst, konnte jedoch schnell ermittelt werden.

Dem Sachstand nach befuhr der Unfallverursacher, ein 63 Jahre alter deutscher Staatsangehöriger mit seinem Mercedes Vito die Rechtsabbiegespur in Richtung John-F.-Kennedy-Ring. Auf der Geradeausspur befand sich ein mit Fahrgästen besetzter Linienbus.

Nachdem die Ampel auf Grün schaltete fuhren beide Fahrzeuge los und der Fahrer des Mercedes Vito scherte knapp vor dem Linienbus auf die Geradeausspur, was den Fahrer des Busses, einen 55-jährigen Deutschen, zwang eine Vollbremsung einzuleiten. Durch das Bremsmanöver wurden mehrere Businsassen leicht verletzt, da sie sich an Rückenlehnen bzw. Haltestangen anstießen.

Der Fahrer des Mercedes hatte die Vollbremsung des Busses wohl nicht bemerkt und setzte seine Fahrt zunächst unbeirrt fort, konnte jedoch durch die Polizei Schweinfurt schnell ermittelt werden.

Er muss sich nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie fahrlässiger Körperverletzung verantworten.