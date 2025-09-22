Unerwünschter Partygast leistet massiven Widerstand – Ermittlungen hinsichtlich weiterer Delikte dauern an
HOLLSTADT – Für einen ungeladenen Partygast endete der Sonntag in der Zelle der Polizei Mellrichstadt. Der 51-jährige Mann soll in den frühen Morgenstunden bei einer Geburtstagsfeier mehrere Frauen sexuell belästigt haben. Als die Polizei gerufen wurde, ging er die Beamten äußerst aggressiv an, was eine Festnahme notwendig machte.
Nach ersten Erkenntnissen hatte sich der stark alkoholisierte Mann gegen 01:45 Uhr in der Drescherhalle zu der privaten Feier dazugesellt. Er soll dabei mehreren anwesenden Frauen an das Gesäß gefasst haben. Nachdem er der Feier verwiesen wurde, kam die Polizei Mellrichstadt hinzu. Als die Beamten den Sachverhalt aufnehmen wollten, leistete der Betrunkene massiven Widerstand und versuchte, die Polizisten zu treten. Er biss zudem einen der Beamten in den Finger und kratzte einen zweiten. Nur unter Einsatz von körperlicher Gewalt konnte der Randalierer zur Dienststelle gebracht werden, wobei er die Beamten durchgehend beleidigte und bedrohte.
Auf der Polizeiinspektion wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme angeordnet. Weiterhin wurde bekannt, dass der 51-Jährige zuvor auf einem örtlichen Schützenfest die Brille eines Gastes vorsätzlich zerstört hatte.
Der Mann muss sich nun wegen zahlreicher Straftaten verantworten, darunter Widerstand und tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, sexuelle Belästigung, Bedrohung, Beleidigung, Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung. Er wurde zur Ausnüchterung in einer Zelle in Gewahrsam genommen.
