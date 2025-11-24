Unfälle durch Schneeglätte – Zwei Fahrer leicht verletzt – Polizei gibt Tipps
MAINFRANKEN – In der Nacht zum Montag kam es aufgrund schneeglatter Fahrbahn in Mainfranken zu mehreren Verkehrsunfällen mit teilweise hohem Sachschaden. Zwei Fahrer wurden leicht verletzt. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren die gesamte Nacht im Einsatz.
Unfälle aufgrund von Schneeglätte
-
Würzburg: Gegen 00:20 Uhr rutschte das Taxi eines 32-jährigen Deutschen an der Einmündung Am Sonnfeld beim Abbiegen auf die B19 stadteinwärts gegen den Mast einer Ampel. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Schaden am Taxi wird auf schätzungsweise 12.000 Euro beziffert.
-
Waldbüttelbrunn: Gegen 00:50 Uhr geriet der Sattelzug eines 39-jährigen Pakistaners auf der Staatsstraße 2312 ins Schlingern und rutschte in den Straßengraben. Dabei wurden der LKW, die Schallschutzwand und die Leitplanke beschädigt. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Gesamtschaden liegt bei über 70.000 Euro. Für Bergung und Reinigung musste die Staatsstraße bis kurz nach 06:30 Uhr voll gesperrt bleiben. Die Feuerwehren Waldbüttelbrunn, Hettstadt, Höchberg und Würzburg Land waren im Einsatz.
-
Würzburg (B19): Gegen 02:40 Uhr kam der 28-jährige Fahrer eines VW Caddy auf der B19 stadteinwärts aufgrund der Witterung nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr in den Straßengraben und kippte auf die linke Fahrzeugseite. Der Mann, ein Iraner, wurde leicht verletzt und nach seiner Befreiung durch die Feuerwehr in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden am PKW beträgt etwa 12.000 Euro.
-
Ochsenfurt Richtung Giebelstadt: Gegen 05:10 Uhr geriet der Taxi-PKW eines 44-jährigen Afghanen auf der St 2270 ins Schleudern. Das Taxi kam nach links von der Fahrbahn ab, kippte über eine Böschung um und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer konnte sich selbstständig befreien und wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt schätzungsweise 5.000 Euro.
Tipps der Polizei für winterliche Fahrbahnen
Die unterfränkische Polizei mahnt zur Vorsicht und gibt folgende Verhaltenstipps:
-
Geschwindigkeit anpassen: Fahren Sie den Straßenverhältnissen entsprechend langsamer.
-
Abstand halten: Vergrößern Sie den Abstand zum Vorausfahrenden aufgrund des verlängerten Bremswegs und fahren Sie besonders vorausschauend.
-
Vorsicht beim Lenken: Abrupte Fahrmanöver, besonders in Kurven oder beim Spurwechsel, können zum Ausbrechen des Fahrzeuges führen.
-
Hauptstraßen wählen: Auf diesen Straßen ist meist früh morgens der Winterdienst unterwegs, während ruhige Wohnstraßen oft noch nicht geräumt oder gestreut sind.
-
Vorsicht beim Bremsen: Bremsen Sie frühzeitig. Erhöhte Glättegefahr besteht vor allem vor Kreuzungen, auf Brücken und in Waldstücken.
