Unfall am Feuerwehrgelände: 18-Jähriger flüchtet und meldet sich später selbst
MILTENBERG – Ein nächtlicher Fahrfehler am Feuerwehrgelände hat für einen 18-jährigen Autofahrer weitreichende Konsequenzen. Nachdem er in der Mainstraße von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Zaun geprallt war, flüchtete er zunächst, stellte sich jedoch kurze Zeit später der Polizei.
Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Samstag gegen 01:45 Uhr. Nach aktuellem Ermittlungsstand verlor der junge Mann in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen.
Kollision mit Metallzaun
Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab und krachte in den Metallzaun, der das Gelände der Feuerwehr Miltenberg begrenzt. Zeugen wurden durch den Lärm auf den Unfall aufmerksam und verständigten die Polizei. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich der Verursacher jedoch bereits unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.
Wenig später meldete sich der 18-Jährige allerdings selbstständig bei den Beamten. Der entstandene Sachschaden an seinem Pkw und dem Zaun wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.
Führerschein beschlagnahmt
Die Konsequenzen ließen nicht lange auf sich warten:
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Strafverfahren: Gegen den Fahranfänger wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
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Führerscheinentzug: In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft beschlagnahmten die Beamten noch in der Nacht den Führerschein des jungen Mannes.
Zeugenaufruf der Polizei
Die Polizeiinspektion Miltenberg arbeitet an der genauen Rekonstruktion des Unfallhergangs und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Insbesondere suchen die Ermittler Zeugen, denen im Vorfeld oder nach dem Unfall ein grauer BMW der 3er-Reihe im Stadtgebiet aufgefallen ist.
Hinweise nimmt die Polizei Miltenberg unter der Telefonnummer 09371/945-0 entgegen.
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