Auto IU

Unfall am Heuchelhof: Kleintransporter mit Kindern kommt von Fahrbahn ab

26. März 2026Letztes Update 26. März 2026
Unfall am Heuchelhof: Kleintransporter mit Kindern kommt von Fahrbahn ab
Symbolbild von PublicDomainPictures auf Pixabay
Eisgeliebt

WÜRZBURG / HEUCHELHOF – Am späten Mittwochnachmittag ist es im Unteren Kaulweg zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Ford Transit von der Straße abkam. Als Unfallursache vermutet die Polizei nach aktuellem Kenntnisstand ein akutes medizinisches Problem des 79-jährigen Fahrers.

Der Kleintransporter war gegen 17:30 Uhr unterwegs, als der deutsche Fahrzeugführer die Kontrolle über den Wagen verlor. Der Kleinbus durchbrach eine Leitplanke und kam erst an einer Mauer zum Stehen. Besonders kritisch: Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich vier Kinder im Alter zwischen 9 und 13 Jahren als Fahrgäste im Fahrzeug.

Kinder bleiben nach erstem Anschein unverletzt

Kulturamt Haßfurt Events - Conny
Maincor Stellenangebot Kunststoff- & Kautschuktechnologie Knetzgau

Trotz der Wucht des Aufpralls blieben die vier jungen Passagiere dem Sachstand nach unverletzt. Sie wurden jedoch zur Sicherheit und für weitere Untersuchungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Das könnte Dich auch interessieren:

Langlebiger und widerstandsfähiger denn je: Neue Pfannenserie EXPLORE ON Keramik von Tefal

Mit der neuen Serie EXPLORE ON Keramik bringt Tefal eine besonders kratzfeste Pfannengeneration auf den Markt, die durch ihre innovative Fusion Core Versiegelung überzeugt. Du profitierst hierbei von einer viermal längeren Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Beschichtungen, was die Pfannen zu

Ambulanzzentrum Reinschauen lohnt sich Mann
Mehr

  • Fahrer: Der 79-Jährige erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. Aufgrund des mutmaßlich unfallursächlichen gesundheitlichen Problems musste er zur stationären Behandlung in eine Klinik transportiert werden.

  • Einsatzkräfte: Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort, um die Unfallstelle abzusichern und technische Hilfe zu leisten.

  • Sachschaden: Der Ford Transit war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Die Unfallermittler der Polizei Würzburg haben die Untersuchungen zum genauen Hergang des Geschehens übernommen.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

26. März 2026Letztes Update 26. März 2026

Mehr

Brandstiftung auf Spielplatz in Mellrichstadt: Polizei sucht Zeugen

26. März 2026
Beginn der Frühlingszeit: Bad Kissingen blüht auf

Beginn der Frühlingszeit: Bad Kissingen blüht auf

26. März 2026
Überfall auf Lkw-Fahrer in Wiesentheid: Sattelanhänger entwendet

Überfall auf Lkw-Fahrer in Wiesentheid: Sattelanhänger entwendet

26. März 2026
Schadstoffmobil im Landkreis Haßberge: Termine für die Problemmüllsammlung 2026

Schadstoffmobil im Landkreis Haßberge: Termine für die Problemmüllsammlung 2026

26. März 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)