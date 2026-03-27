Unfall am Heuchelhof: Kleintransporter mit Kindern kommt von Fahrbahn ab
WÜRZBURG / HEUCHELHOF – Am späten Mittwochnachmittag ist es im Unteren Kaulweg zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Ford Transit von der Straße abkam. Als Unfallursache vermutet die Polizei nach aktuellem Kenntnisstand ein akutes medizinisches Problem des 79-jährigen Fahrers.
Der Kleintransporter war gegen 17:30 Uhr unterwegs, als der deutsche Fahrzeugführer die Kontrolle über den Wagen verlor. Der Kleinbus durchbrach eine Leitplanke und kam erst an einer Mauer zum Stehen. Besonders kritisch: Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich vier Kinder im Alter zwischen 9 und 13 Jahren als Fahrgäste im Fahrzeug.
Kinder bleiben nach erstem Anschein unverletzt
Trotz der Wucht des Aufpralls blieben die vier jungen Passagiere dem Sachstand nach unverletzt. Sie wurden jedoch zur Sicherheit und für weitere Untersuchungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.
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Fahrer: Der 79-Jährige erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. Aufgrund des mutmaßlich unfallursächlichen gesundheitlichen Problems musste er zur stationären Behandlung in eine Klinik transportiert werden.
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Einsatzkräfte: Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort, um die Unfallstelle abzusichern und technische Hilfe zu leisten.
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Sachschaden: Der Ford Transit war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.
Die Unfallermittler der Polizei Würzburg haben die Untersuchungen zum genauen Hergang des Geschehens übernommen.
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