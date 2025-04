Unfall auf der A3 – Lkw durchbricht die Mittelleitplanke und kommt im Straßengraben zum Stehen

KLEINOSTHEIM – Am frühen Dienstagmorgen kam es auf der A3 zu einem Lkw-Unfall. Der Lkw durchbrach die Mittelleitplanke und landete im Straßengraben. In der Folge musste die Autobahn in Fahrtrichtung Nürnberg und in Fahrtrichtung Frankfurt komplett gesperrt werden. Die Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach nahm den Unfall auf.

Lkw durchbricht die Mittelleitplanke und kommt im Straßengraben zum Stehen

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 55-jährige Lkw-Fahrer gegen 02:50 Uhr auf der A3 in Richtung Frankfurt. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er nach links von der Fahrbahn ab, durchbrach die Mittelleitplanke und kam etwa fünf Meter unterhalb der Autobahn im Straßengraben zum Liegen. Glücklicherweise kam es zu keinem Zusammenstoß mit anderen Fahrzeugen. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Durch herumliegende Trümmerteile wurden zwei weitere Fahrzeuge beschädigt, die in Fahrtrichtung Nürnberg unterwegs waren. Ein Fahrzeug musste abgeschleppt werden, doch die Insassen blieben unverletzt.

Bergungsarbeiten dauern weiterhin an

Die Bergung des Lkw gestaltet sich aufgrund der schweren Ladung äußerst schwierig. Der Lkw war mit einem 22 Tonnen schweren Stahlkonstrukt beladen, sodass ein Schwerlastkran eingesetzt werden muss. Der linke Fahrstreifen in Fahrtrichtung Frankfurt bleibt aufgrund der beschädigten Mittelleitplanke gesperrt. In Fahrtrichtung Nürnberg sind der rechte Fahrstreifen sowie die Nebenfahrbahn und der Zubringer zur Anschlussstelle Kleinostheim weiterhin blockiert. Auch die Zufahrten zur A3 über die B8 und B469 sind betroffen.

Die Bergungsarbeiten werden voraussichtlich den gesamten Tag in Anspruch nehmen.