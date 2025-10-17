Auto IU

Unfall auf der A7 – Fahrer händigt gefälschten Führerschein aus

17. Oktober 2025Letztes Update 17. Oktober 2025
Bild von Michael Knoll auf Pixabay
Sparkasse

BAD BRÜCKENAU – Am Donnerstagmorgen, gegen 08:20 Uhr, führte ein fehlerhafter Spurwechsel im Baustellenbereich der A 7 in Fahrtrichtung Ulm zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines Ford C-Max einen auf der rechten Spur fahrenden Sattelzug touchierte.

Bei der anschließenden Unfallaufnahme durch die Autobahnpolizei Schweinfurt-Werneck händigte der 49-jährige rumänische Unfallverursacher einen gefälschten Führerschein aus.

Die Beamten erkannten die Fälschung bei der standardmäßigen Überprüfung sofort. Es stellte sich heraus, dass der Ford-Fahrer tatsächlich gar keine Kraftfahrzeuge führen durfte. Die Beamten beendeten seine Fahrt an Ort und Stelle und leiteten ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung ein.

Neu im Team des Ambulanzzentrum-Schweinfurt Dr. Stefan Muffert
Mehr

Krapfenschmaus 2025
Dein Ding
Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

17. Oktober 2025Letztes Update 17. Oktober 2025
Pixel ALLE Seiten (Stand 05.08.25)