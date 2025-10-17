Unfall auf der A7 – Fahrer händigt gefälschten Führerschein aus
BAD BRÜCKENAU – Am Donnerstagmorgen, gegen 08:20 Uhr, führte ein fehlerhafter Spurwechsel im Baustellenbereich der A 7 in Fahrtrichtung Ulm zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines Ford C-Max einen auf der rechten Spur fahrenden Sattelzug touchierte.
Bei der anschließenden Unfallaufnahme durch die Autobahnpolizei Schweinfurt-Werneck händigte der 49-jährige rumänische Unfallverursacher einen gefälschten Führerschein aus.
Die Beamten erkannten die Fälschung bei der standardmäßigen Überprüfung sofort. Es stellte sich heraus, dass der Ford-Fahrer tatsächlich gar keine Kraftfahrzeuge führen durfte. Die Beamten beendeten seine Fahrt an Ort und Stelle und leiteten ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung ein.
