Unfall auf der B19 – Beide Pkw nicht mehr fahrbereit
WÜRZBURG – Auf der B19 ist es am Sonntagnachmittag im Bereich der Anschlussstelle Heidingsfeld zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen gekommen. Ein 32-jähriger Autofahrer erlitt dabei leichte Verletzungen und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.
Gegen 13:00 Uhr war ein 31-jähriger Mann mit seinem weißen Mitsubishi von der A3 abgefahren und auf die B19 in Richtung Innenstadt aufgebogen. Als er kurz darauf bemerkte, dass er fälschlicherweise abgefahren war, versuchte er, wieder auf die Autobahn aufzufahren. Bei diesem Manöver übersah der deutsche Staatsangehörige einen vorfahrtsberechtigten 32-jährigen Fahrer, der mit seinem weißen Mini die linke Fahrspur der B19 ebenfalls stadteinwärts befuhr.
Durch die Kollision wurden beide Fahrzeuge im Frontbereich schwer beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Abschleppdienste mussten beide Pkw von der Unfallstelle entfernen. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtsachschaden auf rund 10.000 Euro.
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