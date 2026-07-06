Unfall auf der B286: Kühlanhänger kippt um – Vollsperrung bis in die frühen Morgenstunden
BAD BRÜCKENAU, LKR. BAD KISSINGEN – Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Samstagmittag auf der B286 zwischen Bad Brückenau und Volkers. Ein mit rund 21 Tonnen Fleisch beladener Kühlanhänger verunglückte, was zu einer stundenlangen Sperrung der Strecke führte.
Hergang des Unfalls
Gegen 13:15 Uhr war ein 46-jähriger belarussischer Kraftfahrer mit seiner Sattelzugmaschine und dem voll beladenen Anhänger auf der B286 unterwegs. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen kam es aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit dazu, dass sich der Kühlanhänger aufschaukelte und in der Folge mitsamt der Zugmaschine auf die Gegenfahrbahn kippte, bevor das Gespann im Straßengraben zum Liegen kam. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.
Umfangreiche Bergungsarbeiten
Die Unfallstelle erforderte einen enormen logistischen Aufwand:
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Umladung: Die Ladung, bestehend aus etwa 21 Tonnen Schweinekeulen, musste mühsam per Hand umgeladen werden.
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Umweltschutz: Da Betriebsstoffe ausliefen, war es erforderlich, die betroffenen Bankette großflächig auszubaggern.
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Sperrung: Aufgrund der Bergungs- und Reinigungsarbeiten blieb die Fahrbahn bis in die frühen Morgenstunden des Sonntags gesperrt. Die Freigabe der Strecke erfolgte erst gegen 03:30 Uhr.
Sachschaden
Der entstandene Sachschaden an Fahrzeug, Ladung und Infrastruktur wird durch die Polizei auf rund 80.000 Euro geschätzt. Die Freiwillige Feuerwehr unterstützte die Polizei bei der Unfallaufnahme und den aufwendigen Sicherungsmaßnahmen vor Ort.
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