Unfall auf der Bundesstraße bei Gerolzhofen – Vier Personen verletzt – Zwei Totalschäden

13. Oktober 2025Letztes Update 13. Oktober 2025
Foto: 2fly4
GEROLZHOFEN – Am Sonntagmittag gegen 14:00 Uhr ereignete sich auf der B 286 bei Gerolzhofen-Nord ein Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier PKW. Eine 28-jährige deutsche Fahrerin übersah beim Auffahren auf die Bundesstraße in Richtung Schweinfurt einen Mitsubishi, der die B 286 bereits in gleicher Richtung befuhr.

Bei dem Zusammenstoß wurde der Mitsubishi von der Fahrbahn geschleudert und kam in einem Gebüsch zum Stehen. Die Unfallverursacherin wurde schwer, die drei Insassen des Mitsubishi erlitten leichtere Verletzungen.

Alle Verletzten wurden von einem Notarzt und zwei Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die beiden unfallbeteiligten Autos wurden erheblich beschädigt. Der Sachschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt; beide PKW mussten abgeschleppt werden. Die Beamten der Gerolzhöfer Polizei ordneten für die Dauer des Einsatzes die Sperrung der Bundesstraße an und richteten eine Umleitung ein. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Gerolzhofen, Unterspiesheim und Oberschwarzach sowie die Straßenmeisterei unterstützten den Einsatz. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.

