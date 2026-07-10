Unfall auf der Panzerstraße: Autofahrer flüchtet nach Ausweichmanöver

KITZINGEN – Eine 36-jährige Autofahrerin musste am Donnerstagabend einem entgegenkommenden Pkw ausweichen und prallte dabei gegen ein Verkehrsschild. Der Fahrer des roten Opel entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seine Personalien anzugeben. Die Polizei Kitzingen bittet mögliche Zeugen um Hinweise.

Gegen 20:45 Uhr war die 36-jährige Deutsche mit ihrem weißen Audi A1 auf der Panzerstraße unterwegs. Im Kurvenbereich auf Höhe des Storchwiesenweges kam ihr ein roter Opel entgegen. Nach ersten Erkenntnissen geriet der Pkw vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit kurzzeitig auf die Gegenfahrbahn.

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich die Audi-Fahrerin nach rechts aus und kollidierte mit einem Verkehrsschild. An ihrem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro.

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Der Fahrer des roten Opel setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern oder seine Personalien anzugeben. Nach Angaben der 36-Jährigen befand sich unmittelbar vor ihr ein Mann auf einem Kleinkraftrad, der den Unfall möglicherweise beobachtet haben könnte.

Die Polizeiinspektion Kitzingen bittet diesen sowie weitere Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 09321/141-0 zu melden.