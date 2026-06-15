Unfall bei Hochzeitsfeier führt zu Hubschraubereinsatz: Mann durch Feuerwehrschlauch verletzt
MAROLDSWEISACH (OT DITTERSWIND, LKR. HASSBERGE) – Ein freudiger Anlass endete am Samstagnachmittag mit einem ernsten Zwischenfall. Während einer Hochzeitsfeier wurde ein Mann bei einem Unfall mit einem Feuerwehrschlauch so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste.
Unfallhergang im Hochzeitsspalier
Gegen 15:00 Uhr kam es im Rahmen eines Hochzeitsspaliers zu dem Unglück. Hierfür war ein Feuerwehrschlauch mit Druckluft gefüllt worden. Beim Ablassen der Luft wurde der Mann aus bisher ungeklärter Ursache von dem Schlauch oder einem Schlauchteil getroffen und stürzte daraufhin zu Boden.
Rettungseinsatz und Gesundheitszustand
Anwesende Gäste leisteten umgehend Erste Hilfe, bis der Rettungsdienst eintraf. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde ein Rettungshubschrauber zur Unfallstelle beordert, der den Verletzten in eine Klinik flog. Nach aktuellem Kenntnisstand besteht für den Mann keine Lebensgefahr.
Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen, um die Hintergründe des Vorfalls zu klären.
War das bereits alles, was Sie zu diesem Vorfall wissen wollten, oder kann ich Ihnen bei weiteren Meldungen aus der Region behilflich sein?
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