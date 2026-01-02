Unfall beim Abbiegen – Rollerfahrerin verletzt – Unfallbeteiligter gesucht
HASSFURT – Nach einem Verkehrsunfall am Montagabend im Kreuzungsbereich Hauptstraße / Brückenstraße sucht die Polizei Haßfurt nach dem Fahrer eines roten Autos. Eine 54-jährige Rollerfahrerin war gegen 20:20 Uhr gestürzt, als sie aufgrund des aus der Brückenstraße kommenden Fahrzeugs stark abbremsen musste. Obwohl der Autofahrer kurz anhielt und sich nach dem Befinden der Frau erkundigte, setzten beide ihren Weg zunächst fort. Erst nachträglich stellte die Verunglückte Verletzungen fest, weshalb die Beamten nun den beteiligten Fahrer sowie weitere Details zum Hergang ermitteln.
Den bisherigen Erkenntnissen zufolge war die Frau mit ihrem Kleinkraftrad in Richtung des oberen Turms unterwegs, als es zu der brenzligen Situation kam. Durch das abrupte Bremsmanöver verlor sie die Kontrolle über ihren Roller und kam zu Fall. Im ersten Schockmoment signalisierte die 54-Jährige dem Unbekannten, dass alles in Ordnung sei, woraufhin dieser seine Fahrt fortsetzte. Später suchte die Frau jedoch aufgrund von Schmerzen einen Arzt auf, der leichte Prellungen diagnostizierte.
Da ein Zeuge den Vorfall beobachtet hat, hofft die Polizei Haßfurt nun auf weitere Angaben, die zur Identifizierung des roten Wagens oder dessen Fahrers führen könnten. Der Autofahrer selbst oder Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßfurt unter der Telefonnummer 09521/927-0 in Verbindung zu setzen. Jede Information kann dabei helfen, den genauen Ablauf des Geschehens rechtlich abschließend zu klären.
