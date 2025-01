Unfall beim Abbiegen – Zwei Verletzte und 18.000 Euro Sachschaden

MARKTHEIDENFELD – LKR. MAIN-SPESSART. Glück im Unglück hatten ein 34-jähriger Mann und eine 18-jährige Frau, die am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall auf der B8 nur leicht verletzt wurden.

Gegen 17:30 Uhr war die 18-jährige Fahrerin eines Mercedes auf der B8 von Marktheidenfeld in Richtung Gewerbegebiet Sollershöhe unterwegs, als sie an einer Ampel nach links abbiegen wollte. Zeitgleich fuhr ein 34-jähriger Mann mit seinem VW auf der B8 von Kreuzwertheim in Richtung Marktheidenfeld geradeaus. An der Ampel kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Unfallbeteiligten gaben an, dass die Ampel für sie jeweils Grün zeigte.

Die beiden Beteiligten erlitten leichte Verletzungen und wurden ärztlich versorgt. Ihre Fahrzeuge hingegen waren schwer beschädigt und nicht mehr fahrbereit. Sie mussten abgeschleppt werden, wobei der Gesamtschaden auf etwa 18.000 Euro geschätzt wird.

Die Polizei Marktheidenfeld hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0931/9841-0 zu melden.