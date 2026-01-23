Unfall beim Abbiegevorgang – 17-Jähriger schwer verletzt

WÜRZBURG / HEUCHELHOF – Donnerstagmorgen kam es beim Abbiegen eines Pkw zum Zusammenstoß mit einem Leichtkraftrad. Der 17-jährige Fahrer wurde hierbei schwer verletzt.

Am Donnerstag, gegen 07:50 Uhr, war der 17-jährige Deutsche mit seinem Leichtkraftrad auf der Heuchelhofstraße stadteinwärts unterwegs. Von der Ossietzkystraße kommend, wollte der 59-jährige deutsche Fahrer eines roten Seats nach links in die Heuchelhofstraße abbiegen. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch der 17-Jährige schwer und der 59-Jährige leicht verletzt wurden. Beide mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 7.500 Euro.