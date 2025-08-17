Unfall beim Rückwärtsfahren – Fahrer flüchtet vom Tatort
WIESENTHEID, LKR. KITZINGEN – In der Nacht zum Sonntag kam es auf dem Parkplatz eines Autohofes in Wiesentheid zu einem Verkehrsunfall. Ein Lkw-Fahrer beschädigte beim Rückwärtsfahren das Fahrzeug eines anderen Fahrers und flüchtete anschließend zu Fuß vom Tatort. Zeugen konnten den Vorfall beobachten und informierten die Polizei. Der entstandene Sachschaden am geschädigten Lkw wird auf rund 6.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um den flüchtigen Fahrer zu identifizieren.
Der Vorfall ereignete sich am 17. August 2025 gegen 00:02 Uhr. Nachdem der Unfallverursacher sein Fahrzeug beschädigt hatte, verließ er den Parkplatz im Industriegebiet zu Fuß, ohne sich um seine Pflichten als Unfallbeteiligter zu kümmern.
Die Polizei konnte bei ihrem Eintreffen am Unfallort den Geschädigten und einen Zeugen antreffen. Die Personalien des flüchtigen Fahrers konnten bislang nicht ermittelt werden. Die Polizei Kitzingen hat den Fall aufgenommen und wertet nun alle Spuren aus. Sie betont, dass das Verhalten des Fahrers strafbar ist und der Vorgang nach Abschluss der Ermittlungen wegen des Verdachts des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort an die Staatsanwaltschaft Würzburg abgegeben wird.
