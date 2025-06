Unfall durch Abschleppversuch

LOHR AM MAIN – OT Pflochsbach, Landkreis Main-Spessart – Am 19.06.2025, gegen 17:50 Uhr, ereignete sich in der Straße Zum Rötelbrunnen in Pflochsbach ein Verkehrsunfall während eines Abschleppvorgangs.

Ein Kleintransporter musste aufgrund einer Panne abgeschleppt werden. Dabei kam ein Abschleppfahrzeug mit Seilwinde zum Einsatz. Während das Pannenfahrzeug auf die Ladefläche des Abschlepp-Lkw gezogen wurde, riss das Stahlseil durch Materialversagen.

Das Pannenfahrzeug rollte daraufhin mit dem Heck gegen das nahegelegene Feuerwehrhaus und verursachte einen größeren Schaden am Mauerwerk. Personenschaden entstand glücklicherweise nicht.

Der Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf ca. 4.000 Euro beziffert.