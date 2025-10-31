Auto IU
Unfall durch Geisterfahrer – zwei Personen verletzt – Polizei stellt Führerschein sicher
BAD BRÜCKENAU / LKR. BAD KISSINGEN – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es gegen 00:05 Uhr auf der Autobahn A 7 zu einem schweren Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, verursacht durch eine 38-jährige Frau, die mit einem schwarzen Range Rover als Falschfahrerin unterwegs war. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf rund $60.000$ Euro geschätzt.
Erste Meldungen über den Geisterfahrer auf der falschen Fahrbahnseite in Richtung Ulm gingen kurz nach Mitternacht bei der Polizei ein.
Unfallhergang:
- Der schwarze SUV fuhr auf Höhe Bad Brückenau in einen einspurigen Baustellenbereich.
- Dort kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Dodge Ram, dessen zwei Insassen unverletzt blieben.
- Anschließend touchierte der Range Rover die Leitplanke und prallte letztlich noch gegen den Anhänger eines entgegenkommenden LKW.
Verletzte und Schaden:
- Die 38-jährige polnische Unfallverursacherin und ein ebenfalls im Fahrzeug sitzendes Kind wurden leicht verletzt in Krankenhäuser eingeliefert.
- Die Insassen des Dodge Ram und der Fahrer des LKW blieben unverletzt.
- Alle beteiligten Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.
Die Autobahnpolizei Schweinfurt-Werneck hat Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Der Führerschein der 38-Jährigen wurde beschlagnahmt.
