Unfall im Begegnungsverkehr – Drei Fahrzeuge beteiligt

ELFERSHAUSEN, LKR. BAD KISSINGEN – Am Dienstagmorgen kam es auf der B287 zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen, teilweise schwer, verletzt wurden. An zwei der beteiligten Fahrzeuge entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Unfallursache steht derzeit im Mittelpunkt der polizeilichen Ermittlungen.

Am Dienstag fuhr eine 21-jährige Frau in ihrem Fiat von Bad Kissingen nach Hammelburg. Aus derzeit noch nicht gänzlich geklärter Ursache geriet die junge Frau gegen 06:25 Uhr in den Gegenverkehr und prallte frontal in einen entgegenkommenden SUV. Während der 75-jährige Fahrer des SUV daraufhin mit seinem Fahrzeug im Straßengraben zum Stehen kam, prallte die Unfallverursacherin in einen folgenden Kleintransporter und beschädigte auch diesen erheblich.

Trotz teils nicht unerheblichen Verletzungen konnten alle Unfallbeteiligten ihre Fahrzeuge selbstständig verlassen. Die 21 Jahre alte Frau wurde schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Auch der Fahrer des Kleintransporters erlitt leichtere Verletzungen und wurde ebenfalls zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Der Fahrer des SUVs, ein Mann im Alter von 75 Jahren, blieb unverletzt.

Einsatzkräfte der Hammelburger Polizei, der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Straßenmeisterei waren am Unfallort im Einsatz. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Beamten ermitteln unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung.