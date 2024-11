Unfall im Begegnungsverkehr

ZELLINGEN, Lkr. Main-Spessart – Am Freitag, gegen 13:15 Uhr, kam es auf der Staatsstraße 2437, zwischen Zellingen und Duttenbrunn, zum Zusammenstoß der jeweils linken Außenspiegel zweier Fahrzeuge im Begegnungsverkehr.

Die Unfallbeteiligten warteten an unterschiedlichen Örtlichkeiten, konnten jedoch durch das Hinzuziehen der Polizei zusammengeführt werden. Die Personalien wurden zur Schadensregulierung ausgetauscht.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im Bereich der Außenspiegel in einer Gesamthöhe von schätzungsweise 3.500,00 €.

