Unfall im Begegnungsverkehr – Zeugen gesucht

30. Oktober 2025Letztes Update 30. Oktober 2025
Symbolbild: 2fly4
LOHR A.MAIN / STEINBACH – Am Mittwoch, den 29. Oktober 2025, gegen 07:40 Uhr, ereignete sich zwischen Steinbach und Hofstetten (Landkreis Main-Spessart) ein Verkehrsunfall zwischen einem schwarzen Hyundai und einem grauen Ford. Beide PKW wurden beschädigt.

Die Unfallbeteiligten sind der Polizei bekannt. Da jedoch weitere Ermittlungen zur Unfallursache notwendig sind, sucht die Polizeiinspektion Lohr a. Main Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 09352/874130 oder per E-Mail entgegen.

