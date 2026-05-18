Unfall im Tunnel auf der A3: Polizeimotorrad kracht nach Vollbremsung in Heck eines Raser-BMW
WÜRZBURG – Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 3 im Bereich des Katzenbergtunnels ist am Freitagnachmittag ein Motorradpolizist verletzt worden. Der 37-jährige Beamte wollte einen Raser stoppen, als der vorausfahrende Autofahrer plötzlich drastisch den Anker warf. Der Polizist konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.
Der Unfall ereignete sich am Freitag (15. Mai 2026) gegen 13:40 Uhr auf dem Autobahnabschnitt zwischen den Anschlussstellen Würzburg-Heidingsfeld und Randersacker.
Gefahrenbremsung im Katzenbergtunnel
Ein 30-amerikanischer Staatsangehöriger war mit seinem BMW auf der A3 in Fahrtrichtung Nürnberg unterwegs. Im dortigen Katzenbergtunnel fiel das Fahrzeug einer Motorradstreife der Verkehrspolizei auf: Der Mann war bei der dort erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h offensichtlich deutlich zu schnell unterwegs.
Der nachfolgende 37-jährige Polizeibeamte schaltete das Blaulicht seines Dienst-Motorrads ein, um sich vor oder hinter den BMW zu setzen und den Raser für eine Kontrolle von der Autobahn zu lotsen. Als der BMW-Fahrer das Signal bemerkte, reagierte er fatal: Er bremste seinen Wagen abrupt und stark ab. Der Polizist musste sofort eine Gefahrenbremsung einleiten, um nicht ins Heck zu krachen, was ihm im ersten Moment auch gelang.
Zweites Bremsmanöver führt zum Crash
Unmittelbar nach dem ersten Bremsvorgang bremste der Autofahrer jedoch ein zweites Mal massiv ab. Diesem plötzlichen Stopp hatte der Motorradfahrer auf zwei Rädern nichts mehr entgegenzusetzen. Das Polizeimotorrad prallte mit voller Wucht gegen das Heck des BMW.
Durch den Aufall stürzte der 37-jährige Beamte und zog sich Verletzungen zu. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst an der Unfallstelle wurde er zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der BMW-Fahrer blieb unverletzt.
Die genauen Ermittlungen zum Unfallhergang und der Frage, warum der Autofahrer so drastisch abbremste, werden nun von der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried geführt. Durch den Unfall und die Bergungsarbeiten im Tunnel kam es auf der A3 in Richtung Nürnberg zu vorübergehenden Verkehrsbehinderungen.
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