Unfall in der Wildwasserbahn: 7-jähriger Junge in Geiselwinder Freizeitpark eingeklemmt
GEISELWIND / LKR. KITZINGEN – Ein Zwischenfall in einem Geiselwinder Freizeitpark hat am Montagmittag zu einem Rettungseinsatz geführt. Ein 7-jähriger Junge wurde im Einstiegsbereich eines Fahrgeschäfts eingeklemmt und verletzte sich. Die Polizeiinspektion Kitzingen hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und sucht nun nach Augenzeugen, die den Vorfall beobachtet haben.
Das Unglück ereignete sich am Montag (25. Mai 2026) gegen 13:40 Uhr auf dem Gelände des Freizeitparks.
Zwischen Gondel und Plattform eingeklemmt
Nach aktuellen Erkenntnissen der Polizei passierte der Unfall im Bereich der beliebten Wildwasserbahn. Beim dortigen Ein- oder Ausstiegsvorgang kam es zu einer folgenschweren Situation: Der 7-jährige Junge wurde unglücklich zwischen einer der Gondeln (Boote) und der Einstiegsplattform eingeklemmt.
Mitarbeiter und Rettungskräfte handelten schnell und befreiten das Kind aus der misslichen Lage. Der Junge kam nach einer Erstversorgung vor Ort mit glücklicherweise nur leichteren Verletzungen zur weiteren medizinischen Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus.
Ermittlungen zur Unfallursache laufen – Zeugen gesucht
Wie genau es zu dem Vorfall kommen konnte, ist derzeit noch völlig unklar. Die Beamten der Polizei Kitzingen prüfen im Rahmen der laufenden Ermittlungen verschiedene Szenarien. Im Fokus steht dabei die Frage, ob ein technischer Bedienfehler des Personals, ein technischer Defekt an der Anlage oder ein eventuelles Fehlverhalten des Kindes beim Betreten des Fahrgeschäfts zu dem Unfall geführt haben.
Da die Wildwasserbahn zur Mittagszeit gut besucht war, hoffen die Ermittler darauf, dass andere Parkbesucher den Hergang exakt beobachtet haben.
Zeugenaufruf: Personen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang an der Wildwasserbahn machen können, werden dringend gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kitzingen unter der Telefonnummer 09321/141-0 in Verbindung zu setzen.
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