Unfall in Erlenbach am Main: Ermittlungen gegen drei Männer nach Fahrerflucht
ERLENBACH A. MAIN, LKR. MILTENBERG – Nach einem nächtlichen Verkehrsunfall in der Rosenstraße ermittelt die Polizei Obernburg gegen drei Männer im Alter von 18 bis 22 Jahren. Da sich vor Ort niemand als Fahrer zu erkennen gab, wurden das Fahrzeug sowie die Oberbekleidung der Insassen sichergestellt.
Hergang des Unfalls
Am Sonntag, gegen 02:45 Uhr, kam ein schwarzer BMW in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Grundstücksmauer. Das Fahrzeug wurde im Frontbereich erheblich beschädigt. Als die Polizeistreife eintraf, befanden sich die drei Insassen bereits zur Behandlung in einem Rettungswagen.
Ermittlungen wegen Fahrerflucht und Strafvereitelung
Obwohl ein 21-jähriger Insasse deutlich alkoholisiert war, konnte vor Ort nicht geklärt werden, wer den Wagen zum Unfallzeitpunkt gelenkt hatte. Da alle drei Männer die Aussage verweigerten, leitet die Polizei Obernburg nun Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, fahrlässiger Körperverletzung und Strafvereitelung ein. Zur Beweissicherung wurden das Unfallfahrzeug sowie die Kleidung der Beteiligten beschlagnahmt.
Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte
Der 21-jährige alkoholisierte Tatverdächtige leistete bei der angeordneten Blutentnahme erheblichen Widerstand:
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Er versuchte zunächst, sich durch Flucht zu entziehen.
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Bei der anschließenden Festnahme widersetzte er sich den Beamten und verletzte dabei einen Polizisten leicht.
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Gegen ihn wird zusätzlich wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie wegen Widerstands ermittelt.
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