Unfall in Kaltensondheim: Ohne Führerschein und übermüdet gegen Gartenzaun
BIEBELRIED / ORTSTEIL KALTENSONDHEIM / LANDKREIS KITZINGEN – Am Donnerstagmorgen hat ein 51-jähriger Autofahrer in der Kitzinger Straße die Kontrolle über seinen Wagen verloren und einen Unfall verursacht. Wie sich bei der polizeilichen Aufnahme herausstellte, war der Mann nicht nur mutmaßlich übermüdet, sondern auch ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs.
Gegen 07:15 Uhr befuhr der deutsche Staatsangehörige mit seinem Skoda die Ortschaft, als er nach links von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug überquerte den Gegenfahrstreifen, durchfuhr einen Graben und kollidierte schließlich mit einem Gartenzaun. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass Sekundenschlaf oder extreme Müdigkeit ursächlich für das Abkommen von der Fahrbahn waren.
Hoher Sachschaden und Abschleppeinsatz
Der Skoda war nach dem Aufprall nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Den entstandenen Gesamtschaden an dem Pkw sowie an dem beschädigten Zaun schätzen die Beamten auf insgesamt etwa 7.500 Euro.
Strafverfahren eingeleitet
Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der 51-Jährige nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Gegen den Mann wurden entsprechende Ermittlungen eingeleitet:
-
Gefährdung des Straßenverkehrs: Aufgrund der körperlichen Verfassung (Müdigkeit) als Unfallursache.
-
Fahren ohne Fahrerlaubnis: Da der Fahrer keine gültige Lizenz vorweisen konnte.
Die weiteren Ermittlungen zum genauen Hergang werden von der zuständigen Polizeidienststelle geführt.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!