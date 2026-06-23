Unfall in Schweinfurt: 86-Jähriger verursacht Gefahrensituation – Polizei sucht Zeugen
SCHWEINFURT – Am Samstagvormittag kam es im Stadtgebiet zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 86-jähriger Autofahrer mehrere Verkehrsinseln überfuhr und Radwege nutzte. Trotz des erheblichen Schadens endete der Vorfall für die Insassen glimpflich.
Unfallhergang
Der 86-Jährige befuhr am Samstag gegen 10:45 Uhr mit seinem braunen VW die Friedrich-Stein-Straße und missachtete an der Kreuzung zur Friedrich-Ebert-Straße das Rotlicht. Im weiteren Verlauf kam es zu folgenden Ereignissen:
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Der Pkw kam nach links ab und überquerte eine Verkehrsinsel.
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Anschließend befuhr das Fahrzeug den Radweg an der Ignaz-Schön-Straße entgegen der Fahrtrichtung.
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Am Ende des Radweges wurde eine weitere Verkehrsinsel überfahren.
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Nach dem Kreuzen des Gegenverkehrs kam der Wagen schließlich an der Fahrbahntrennung auf Höhe der Moritz-Fischer-Straße zum Stehen.
Folgen des Vorfalls
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Personenschaden: Der Fahrer sowie seine Beifahrerin wurden leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.
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Sachschaden: An dem Fahrzeug und verschiedenen Verkehrseinrichtungen (Schilder, Verkehrsinsel) entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.
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Ermittlungen: Die Polizei prüft derzeit eine medizinische Ursache als möglichen Auslöser des Unfalls.
Zeugenaufruf
Die Polizeiinspektion Schweinfurt ermittelt zum genauen Unfallhergang. Insbesondere werden Verkehrsteilnehmer gesucht, die durch das Fahrverhalten möglicherweise gefährdet wurden.
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Rufnummer 09721/202-0 entgegen.
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