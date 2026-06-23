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Unfall in Schweinfurt: 86-Jähriger verursacht Gefahrensituation – Polizei sucht Zeugen

23. Juni 2026Letztes Update 23. Juni 2026
Unfall in Schweinfurt: 86-Jähriger verursacht Gefahrensituation – Polizei sucht Zeugen
Symbolfoto: Kalhh / Pixabay
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SCHWEINFURT – Am Samstagvormittag kam es im Stadtgebiet zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 86-jähriger Autofahrer mehrere Verkehrsinseln überfuhr und Radwege nutzte. Trotz des erheblichen Schadens endete der Vorfall für die Insassen glimpflich.

Unfallhergang

Der 86-Jährige befuhr am Samstag gegen 10:45 Uhr mit seinem braunen VW die Friedrich-Stein-Straße und missachtete an der Kreuzung zur Friedrich-Ebert-Straße das Rotlicht. Im weiteren Verlauf kam es zu folgenden Ereignissen:

Folgen des Vorfalls

  • Personenschaden: Der Fahrer sowie seine Beifahrerin wurden leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

  • Sachschaden: An dem Fahrzeug und verschiedenen Verkehrseinrichtungen (Schilder, Verkehrsinsel) entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

  • Ermittlungen: Die Polizei prüft derzeit eine medizinische Ursache als möglichen Auslöser des Unfalls.

Zeugenaufruf

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Die Polizeiinspektion Schweinfurt ermittelt zum genauen Unfallhergang. Insbesondere werden Verkehrsteilnehmer gesucht, die durch das Fahrverhalten möglicherweise gefährdet wurden.

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