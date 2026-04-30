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Unfall in Unterpleichfeld: Radfahrer stürzt über Motorhaube und flüchtet

30. April 2026Letztes Update 30. April 2026
Unfall in Unterpleichfeld: Radfahrer stürzt über Motorhaube und flüchtet
Symbolfoto: 2fly4
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UNTERPLEICHFELD, LKR. WÜRZBURG – Nach einem Zusammenstoß im Einmündungsbereich der Wolfskeelstraße sucht die Polizei Würzburg-Land nach einem bislang unbekannten Fahrradfahrer. Dieser war am Dienstagabend nach einer Kollision mit einem Pkw einfach davongefahren.

Der Vorfall ereignete sich gegen 18:10 Uhr, als ein 39-jähriger Skoda-Fahrer von der Wolfskeelstraße in den Angerweg abbiegen wollte.

Unfallhergang

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Beim Einfahren in den Angerweg übersah der Pkw-Fahrer einen entgegenkommenden Radfahrer. Es kam zur Kollision: Der Mann stieß gegen den Skoda, stürzte über die Motorhaube und prallte auf den Boden.

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Überraschenderweise setzte der Radfahrer seine Fahrt jedoch unmittelbar nach dem Sturz fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen oder den Schaden zu begutachten. Da der Autofahrer keine nähere Beschreibung des Mannes abgeben konnte, bittet die Polizei nun um Mithilfe.

Zeugenaufruf

Die Polizeiinspektion Würzburg-Land sucht sowohl den beteiligten Radfahrer als auch Zeugen, die Angaben zu seiner Person oder zum Unfallhergang machen können.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 0931/457-2230 entgegengenommen.

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