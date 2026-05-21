Unfall in Wiesentheid: Zwei Skodas krachen ineinander – Balthasar-Neumann-Straße voll gesperrt
WIESENTHEID / LKR. KITZINGEN – Ein unaufmerksamer Moment hat am Mittwochmorgen im Berufsverkehr zu einem heftigen Auffahrunfall in Wiesentheid geführt. Zwei Fahrzeuge wurden dabei so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die wichtige Durchgangsstraße musste für die Unfallaufnahme komplett gesperrt werden. Die Polizeiinspektion Kitzingen nimmt den Vorfall zum Anlass, um vor den Gefahren von Ablenkung am Steuer zu warnen.
Der Unfall ereignete sich gegen 07:40 Uhr in der Balthasar-Neumann-Straße. Eine 62-jährige Frau war dort mit ihrem Skoda Fabia unterwegs und musste verkehrsbedingt abbremsen, da ein vor ihr fahrendes Auto nach links abbiegen wollte.
Airbags lösen aus: Beide Fahrerinnen leicht verletzt
Eine unmittelbar dahinter fahrende 24-jährige Skoda-Fahrerin bemerkte das stehende Fahrzeug vor ihr zu spät. Obwohl die junge Frau noch eine Notbremsung einleitete, konnte sie den heftigen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und krachte frontal in das Heck des älteren Skoda Fabia.
Durch die Wucht des Aufpralls lösten in beiden Fahrzeugen die Airbags aus. Die beiden Fahrerinnen erlitten jeweils leichte Verletzungen und wurden vor Ort medizinisch erstversorgt. An beiden Kompaktwagen entstand erheblicher Sachschaden – sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten von Abschleppdiensten von der Fahrbahn geräumt werden.
Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie die Unfallaufnahme war die Balthasar-Neumann-Straße für rund 30 Minuten komplett für den Verkehr gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Wiesentheid war zügig vor Ort, leitete den Verkehr um und unterstützte die Beamten der Polizei Kitzingen bei der Absicherung der Unfallstelle.
Kampagne gegen den Blindflug: „Ablenkung hat viele Gesichter“
Ablenkung gehört laut Statistik zu den am meisten unterschätzten Risiken im Straßenverkehr. Schon wenige Sekunden Unaufmerksamkeit bedeuten bei Tempo 50 viele Meter im absoluten Blindflug. Das Polizeipräsidium Unterfranken mahnt deshalb im Rahmen der aktuellen Präventionskampagne „Augenblick – Ablenkung hat viele Gesichter“ zu mehr Fokus hinter dem Steuer und gibt fünf einfache Verhaltensregeln:
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Smartphone – Finger weg! Das Handy ist der Ablenkungsfaktor Nummer eins. Schalten Sie das Gerät vor Fahrtantritt stumm, nutzen Sie den Flugmodus oder koppeln Sie es ausschließlich über eine moderne Freisprecheinrichtung.
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Tagträume im Berufsverkehr: Oft schweifen die Gedanken nach einem langen Arbeitstag ab. Achten Sie auf erste Warnzeichen von mentaler Müdigkeit. Im Zweifel gilt: Rechts ranfahren, kurz frische Luft schnappen und den Fokus neu ausrichten.
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Mitfahrer einbinden: Spannende oder emotionale Diskussionen mit Insassen können die Konzentration massiv stören. Autofahrer sollten sich nicht scheuen, Mitfahrern höflich zu sagen, wenn die aktuelle Verkehrslage gerade die volle Aufmerksamkeit erfordert.
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Infotainment & Navi im Stand bedienen: Die Route im Navigationssystem sollte immer vor dem Losfahren programmiert werden. Wer Radiosender sucht oder Playlists wechselt, sollte dies auf ein Minimum beschränken oder dem Beifahrer überlassen.
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Essen und Trinken: Der Griff zur Kaffeetasse oder das Auspacken von Snacks führt zu einhändigem Fahren und lenkt den Blick ab. Planen Sie auch für kleinere Mahlzeiten kurze, bewusste Pausen auf Rastplätzen ein.
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