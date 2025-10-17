Unfall inmitten von Hammelburg – Polizei und Feuerwehr im Einsatz – Zwei Leichtverletzte
HAMMELBURG – Am Donnerstagmittag gegen 10:30 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Obersfelder Straße und Berliner Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Frauen leicht verletzt wurden.
Eine 73-jährige deutsche PKW-Fahrerin übersah beim Linksabbiegen von der Obersfelder Straße in die Berliner Straße den Suzuki einer 37-jährigen Deutschen. Der Unfall wurde durch das in einem der Fahrzeuge verbaute E-Call-System automatisch der Integrierten Leitstelle gemeldet.
Polizei, Feuerwehr (mit 13 Einsatzkräften) und Rettungsdienst eilten zur Unfallstelle. Die beiden Frauen wurden vor Ort erstversorgt, die 37-Jährige wurde anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro, weshalb beide PKW abgeschleppt werden mussten. Die Hammelburger Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die 73-jährige Unfallverursacherin.
