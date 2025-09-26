Unfall mit 20.000 Euro Sachschaden wegen Aquaplaning auf der Autobahn
BISCHBRUNN – Auf der BAB A3 bei Bischbrunn kam es am Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall, als ein PKW auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern geriet und zweimal gegen die Leitplanke prallte. Die Polizei geht davon aus, dass die Geschwindigkeit nicht an die schlechten Witterungsverhältnisse angepasst war. Die beiden Insassen blieben unverletzt, der Sachschaden beläuft sich jedoch auf rund 20.000 Euro.
Der Unfall ereignete sich am Mittwoch um 23:24 Uhr in Fahrtrichtung Nürnberg. Ein mit zwei Personen besetzter BMW geriet auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern. Das Fahrzeug prallte zweimal gegen die Leitplanke am rechten Fahrbahnrand, bevor es auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen kam.
Glücklicherweise blieben die Insassen unverletzt und es kam zu keinem Zusammenstoß mit anderen Verkehrsteilnehmern. Dennoch musste die Autobahn für die Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt werden. Am Unfallfahrzeug entstand erheblicher Sachschaden, weshalb es abgeschleppt werden musste. Auch mehrere Leitplankenfelder wurden beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.
Sicherheitstipps der Polizei Unterfranken
Um derartige Gefahrensituationen zu vermeiden, rät die Polizei Unterfranken zur besonderen Vorsicht bei Regen:
- Passen Sie Ihre Geschwindigkeit den Witterungsbedingungen an und fahren Sie besonders langsam und vorsichtig.
- Achten Sie auf Stellen, an denen sich Wasser besonders leicht sammelt, wie in Bodensenken, Unterführungen, Spurrillen und Kurven.
- Halten Sie stets genügend Sicherheitsabstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!