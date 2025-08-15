Unfall mit drei Beteiligten und zwei Verletzten – 30.000 Euro Schaden

BAD KISSINGEN – Mittwochmittag kam es auf der B 286 zu einem schadensträchtigen Auffahrunfall. Neben zwei Autos war auch ein Bus beteiligt. Zwei Personen wurden leicht verletzt und kamen für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus. Bei zwei Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Am Mittwoch, gegen 11:00 Uhr, kam es auf der B 286 zwischen Bad Kissingen und Arnshausen zu einem schadensträchtigen Auffahrunfall. Im Vorfeld hielt eine 49-jährige Frau in ihrem Nissan an und der Beschilderung folgend gewährte sie einem in Richtung Arnshausen fahrenden Stadtbus die Vorfahrt. Eine 35-jährige Ford-Fahrerin registrierte den vor ihr haltenden Pkw zu spät, woraufhin es zum Zusammenstoß kam. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Nissan in den entgegenkommenden Stadtbus geschoben.

Während die Insassen des Stadtbusses unverletzt blieben, erlitt die Fahrerin des Nissans leichtere Verletzungen. Die Unfallverursacherin und ein Kind, das sich ebenfalls in ihrem Fahrzeug befand, kam für eine medizinische Überprüfung in ein Krankenhaus. Beide am Unfall beteiligten Autos wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an allen drei Fahrzeugen wird auf circa 30.000 Euro geschätzt.