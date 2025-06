Unfall mit E-Scooter und 4.000 Euro Schaden – Fahrer flüchtig

OCHSENFURT, LKR. WÜRZBURG – Am Donnerstagnachmittag kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Pestalozzistraße in Ochsenfurt zu einem Unfall mit einem E-Scooter. Dabei stürzte das Elektrokleinstfahrzeug, das von ein oder zwei männlichen Jugendlichen gefahren wurde, gegen einen geparkten Pkw und verursachte einen Sachschaden von rund 4.000 Euro.

Die Jugendlichen versuchten offenbar, ihre Fahrt fortzusetzen, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Eine aufmerksame Zeugin sprach die jungen Männer an, woraufhin diese einen Zettel mit einer Zeichnung am beschädigten Pkw hinterließen, jedoch keine Personalien angaben. Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Die Ochsenfurter Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 09331/8741-130 mit der Polizeiinspektion Ochsenfurt in Verbindung zu setzen.