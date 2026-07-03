Unfall mit eingeklemmtem Senior in Iphofen

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IPHOFEN, LKR. KITZINGEN. Ein 86-jähriger Mann wurde am Donnerstagnachmittag von einem Pkw erfasst und unter einem Anhänger eingeklemmt. Er wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Ein 67-jähriger Deutscher war gegen 15:05 Uhr in der Bahnhofstraße unterwegs und wollte mit seinem Pkw in eine Hofeinfahrt einfahren. Sein 86-jähriger Beifahrer stieg zuvor aus und befand sich neben dem Fahrzeug. Als der Fahrer anschließend vorwärtsfuhr, befand sich der Senior zwischen dem Pkw und einem geparkten Anhänger. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Mann unter den Anhänger geriet und zwischen den Achsen eingeklemmt wurde.

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Die Feuerwehr konnte den 86-Jährigen durch Anheben des Anhängers und Demontage der Räder befreien. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nach aktuellem Stand nicht.

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