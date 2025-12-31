Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der A3
WÜRZBURG / A3 – Am Dienstagmorgen wurden die Berufsfeuerwehr Würzburg zu einem schweren Verkehrsunfall auf die Autobahn A3 in Fahrtrichtung Nürnberg gerufen.
Zwei Pkw waren kollidiert, wobei alle Insassen ihre Fahrzeuge bereits eigenständig verlassen konnten, sodass sich die Aufgaben der Feuerwehr auf die Sicherung der Unfallstelle beschränkten.
Die Einsatzkräfte stellten den Brandschutz sicher und nahmen ausgelaufene Betriebsstoffe auf, um eine Gefährdung der Umwelt und weiterer Verkehrsteilnehmer zu verhindern. Für die notwendigen Bergungsarbeiten der beschädigten Fahrzeuge musste die Autobahn zeitweise komplett gesperrt werden, was zu Verkehrsbehinderungen führte. Besonders positiv hob die Feuerwehr Würzburg hervor, dass in einem der verunfallten Autos eine Rettungskarte hinter der Sonnenblende hinterlegt war.
Diese Karte lieferte den Rettungskräften umgehend wichtige technische Details zum Fahrzeugmodell. Im konkreten Fall ermöglichte sie das schnelle Auffinden und Trennen der Pilotleitung des Hochvoltsystems, was die Sicherheit an der Einsatzstelle deutlich erhöhte.
Die Feuerwehr rät daher allen Autofahrern, sich über den jeweiligen Hersteller die passende Rettungskarte zu besorgen und diese im Fahrzeug mitzuführen, um im Ernstfall eine schnelle und gezielte Hilfeleistung zu unterstützen.
